В центре столицы подросток ножом зарезал своих мать и бабушку (фото)

Женщин с множественными ранениями головы и тела госпитализировали в больницу.

На бульваре Дружбы Народов в Киеве 15-летний парень набросился с ножом на свою мать, а впоследствии и на бабушку.

Женщин с множественными ранениями госпитализировали в больницу, сейчас их состояние стабилизировано, сообщили УНИАН в отделе коммуникации столичной полиции.

После содеянного подросток сам вызвал полицию и "скорую". Он рассказал, что между ним и родственницами возник конфликт.

"В разгаре словесной перепалки подросток начал наносить удары матери, а потом набросился и на бабушку. После содеянного он вызвал «скорую», а сам вышел из квартиры. Медики доставили женщин с множественными ножевыми ранениями в больницу", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в г. Киеве Оксана Поплавская.

По ее словам, эта семья благополучная и на учете службы по делам семьи детей не находилась. Сам подросток характеризуется положительно, в поле зрения правоохранителей до этого случая не попадал. Сейчас с парнем работают психологи и сотрудники социальных служб.

Его задержали в порядке ст. 208 УПК. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в поезде на Николаевщине произошла резня, в результате которой были госпитализированы двое человек.