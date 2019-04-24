В Харькове два семиклассника "заминировали" школу

По словам детей, они решили пошутить и сообщить в полицию о заминировании.

В Харькове двое семиклассников сообщили о ложном минировании школы.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сегодня в 9:13 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступила информация о том, что в школе на улице Лермонтовской заложена взрывчатка.

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Отмечается, что в ходе тщательного обследования учебного заведения и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

«Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили виновников данного события. Ими оказались 12 и 11-летние учащиеся этой же школы. Со слов подростков, они решили пошутить и сообщить в полицию о заминировании», - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Также решается вопрос о привлечении родителей школьников к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в Киеве сообщили о якобы угрозе взрыва в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны").