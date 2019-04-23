В Киеве неизвестные захватили спортклуб, полиция пошла на штурм (видео)

В результате штурма рейдеров задержали и доставили в отделение полиции.

В Дарницком районе Киева в ночь на вторник, 23 апреля, группа неизвестных забаррикадировались в спортивном клубе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Утром работники клуба и местные вызвали полицию, которой пришлось идти на штурм здания.

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«Штурм закончился довольно быстро. Сейчас ситуация вокруг спортклуба довольно спокойная. На месте остаются десятки силовиков, а также работники клуба, которые заявили о рейдерском захвате ночью», - рассказал корреспондент с места события.

По его данным, неизвестные ворвались в спортклуб, закрыли двери и никого не впускали. Сейчас в помещении работает администрация клуба и следователи. Самих рейдеров задержали и доставили в отделение полиции.

Известно, что этот клуб пытаются захватить уже не впервые. Два года назад здесь произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. На этот раз обошлось без пострадавших.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сообщили о якобы угрозе взрыва в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны"). По словам представителя Нацполиции, проводится эвакуация около тысячи граждан.