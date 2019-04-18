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Тернопольского "вампира", подозреваемого в резонансном убийстве, будут содержать под стражей (видео)

16:50, 18 апреля 2019
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, сегодня в послеобеденную пору Тернопольский горрайонный суд удовлетворил ходатайство следователя полиции, согласованного с процессуальным руководителем – прокурором прокуратуры Тернопольской области.

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В результате суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а не домашнего ареста, на котором настаивал адвокат подозреваемого.

Прокуратурой Тернопольской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту убийства 27-летней тернополянки, тело которой было обнаружено в собственном доме 16 апреля со следами насильственной смерти.

Подозреваемого в совершении преступления задержали вчера 17 апреля во Львове, ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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Теги: #убийство#ТернопольщинаПогода в Тернополе