Пролетел поперек дороги: в Киеве ВАЗ протаранил отбойник (фото, видео)

На видео видно, как автомобиль пролетел в нескольких сантиметрах от другой машины, чудом избежав столкновения.

17 апреля на Окружной дороге в Киеве случилось ДТП, в котором пострадал мужчина. Водитель автомобиля ВАЗ по непонятным причинам решил проскочить 5 полос дороги поперек и въехал в металлический отбойник.

Мужчину госпитализировали в больницу с различными травмами "Информатор".

Позже появилось видео момента аварии, которое снял на свой регистратор очевидец. На нем видно, что двигаясь с улицы Соборная водитель ВАЗ резко ускорился и на полном ходу въехал в ограждение. Лишь по счастливой случайности он не задел никого из участников движения, проехав в нескольких сантиметрах от автомобиля очевидца.

Как стало известно от сотрудников патрульной полиции, несколькими часами ранее этот автомобиль совершил ДТП в Киевской области и скрылся. Правоохранители подозревают, что мужчина за рулем ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля пьяный иностранец устроил масштабное ДТП в Киеве.