Возле посольства РФ в Киеве прогремел взрыв (фото)
На проспекте Воздухофлотском в Киеве возле посольства Российской Федерации произошел взрыв.
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Как выяснили правоохранители, причиной взрыва стал разрыв высоковольтного кабеля. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, который принадлежит Юго-Западной железной дороге", - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал, лишь повреждена брусчатка возле посольства. На месте работают профильные службы. Проверяется информация об обесточивании путепровода.
Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Харькове в палатке волонтеров произошел взрыв, один человек ранен.