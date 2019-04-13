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Возле посольства РФ в Киеве прогремел взрыв (фото)

12:38, 13 апреля 2019
Происшествия
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Возле посольства РФ произошел взрыв / фото kyiv.npu.gov.ua

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Как выяснили правоохранители, причиной взрыва стал разрыв высоковольтного кабеля. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, который принадлежит Юго-Западной железной дороге", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, лишь повреждена брусчатка возле посольства. На месте работают профильные службы. Проверяется информация об обесточивании путепровода.

фото kyiv.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Харькове в палатке волонтеров произошел взрыв, один человек ранен.

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Теги: #Киев#взрыв#Посольство РФпогода в Киеве