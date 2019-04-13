Возле посольства РФ в Киеве прогремел взрыв (фото)

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают представители профильных служб.

На проспекте Воздухофлотском в Киеве возле посольства Российской Федерации произошел взрыв.

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Как выяснили правоохранители, причиной взрыва стал разрыв высоковольтного кабеля. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, который принадлежит Юго-Западной железной дороге", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, лишь повреждена брусчатка возле посольства. На месте работают профильные службы. Проверяется информация об обесточивании путепровода.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Харькове в палатке волонтеров произошел взрыв, один человек ранен.