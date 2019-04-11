В Харькове в палатке волонтеров произошел взрыв, один человек ранен

По предварительной информации, в палатке произошла утечка газа.

В палатке волонтеров в центре Харькова произошел взрыв, пострадал один человек.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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По предварительной информации, в палатке утечка газа произошла из-за неосторожного обращения с плитой.

Пострадавший рассказал: он включил газ, но несвоевременно его поджег, из-за чего газ взорвался.

Полиция открыла уголовное производство по статье «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».