В Харькове в палатке волонтеров произошел взрыв, один человек ранен
12:49, 11 апреля 2019Происшествия
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По предварительной информации, в палатке произошла утечка газа.
В центре Харькова произошел взрыв в палатке / фото УНИАН
В палатке волонтеров в центре Харькова произошел взрыв, пострадал один человек.
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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По предварительной информации, в палатке утечка газа произошла из-за неосторожного обращения с плитой.
Пострадавший рассказал: он включил газ, но несвоевременно его поджег, из-за чего газ взорвался.
Полиция открыла уголовное производство по статье «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».
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