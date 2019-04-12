В Киеве пьяного виновника ДТП избили и привязали к столбу (видео)

Когда на место происшествия приехали патрульные, мужчина уже был не привязан.

В Киеве на автозаправке пьяного виновника ДТП привязали к столбу.

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Киев Оперативный". Отмечается, что нетрезвая пара на автомобиле Ford заехала на АЗС на Кольцевой и въехала в Toyota.

"Вышли и начали качать "права", он полез с кулаками, за что немного получил и был привязан к столбу", – говорится в сообщении. На место происшествия вызвали полицию.

В свою очередь, в пресс-службе Нацполиции сообщили "Украинской правде", что в дежурную часть ГУ поступило сообщение об указанной аварии.

В то же время отметили, что когда на место происшествия приехали патрульные, мужчина уже был не привязан. Правоохранители оформили дорожно-транспортное происшествие.

Ранее в Чернигове к столбу просто на улице привязали мужчину, прикрепив ему к груди табличку с надписью "Я ватник".