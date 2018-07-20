В Чернигове мужчину привязали к столбу, на грудь прикрепили табличку "Я ватник" (видео)

13:48, 20 июля 2018
Общество
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Патрульные отвязали мужчину / фото facebook.com/TarnavskyiOleksandr

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Мужчина, транслирующий все это в Facebook, заявляет, что привязанный якобы разрушил памятник Героям Небесной Сотни, а также является педофилом, и сидел в тюрьме, передает "Громадське".

Полиция сообщила, что на месте присутствуют патрульные и "ситуация под контролем". Однако на стриме видно, что никто не пытается помочь привязанному.

На вопрос, почему полиция не препятствует происходящему, дежурный сказал: "Я не могу сказать, я не на месте".

Позже на видео появились патрульные, которые отвязали мужчину, и повели его куда-то.

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