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На Киевщине задержали разыскиваемого Интерполом российского "вора в законе" (фото, видео)

08:11, 11 апреля 2019
Происшествия
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На Киевщине задержали российского "вора в законе" с украинским паспортом / фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Полицейские на Киевщине задержали российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский", который, согласно данным Интерпола, разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Батыр Бухарский" коронован был в Москве еще "дедом Хасаном". Длительный срок был доверенным лицом "вора в законе" Вячеслава Иванькова по кличке "Япончик". С 2001 по 2010 год проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов", - рассказал Аброськин.

Он отметил, что, "рассчитывая на наше гуманное законодательство", вор приехал в Украину и "купил" украинское гражданство.

Как сообщал УНИАН, в конце марта правоохранители выдворили из Украины "вора в законе" по прозвищу "Валера Кутаисский".

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Теги: #россиянин#Киевская область#вор в законепогода в Киеве