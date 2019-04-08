В Одессе из-за сообщения о минировании мэрии и вуза эвакуируют людей

На месте работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

В Одессе неизвестный заявил о минировании здания мэрии и морского университета.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в 12:59 и в 13:42 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о минировании двух объектов в центре города.

В частности, неизвестный заявил, что взрывчатка заложена в здании Одесского городского совета, расположенного на Думской площади.

Второй объект – Одесский национальный морской университет, также расположенный в Приморском районе Одессы (ул. Мечникова).

На место происшествия прибыли взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа. Всех людей из вуза и горсовета эвакуировали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, проверка здания горсовета уже завершена. Каких-либо взрывных устройств или веществ не обнаружено. Работа мэрии на данный момент возобновлена.