СБУ задержала интернет-пропагандистку, призывавшей к созданию "Запорожской народной республики"

Жительница Запорожья призывала в соцсетях к созданию на территории юго-восточной части Украины фейковой "Новороссии", отметили в Службе безопасности.

В ходе выполнения задач по контрразведывательной деятельности Служба безопасности Украины задержала жительницу Запорожья, которая в соцсетях призывала к созданию "Запорожской народной республики". Об этом 9 апреля проинформировал сайт СБУ.

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"Оперативники спецслужбы установили, что жительница Запорожья осуществляла администрирование ресурса "Запорожская народная республика" и распространяла пророссийские деструктивные публикации, в том числе материалы с призывами к лишению Украины выхода к Азовскому и Черному морям через создание на территории юго-восточных областей фейковой "Новороссии", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что злоумышленницу задержали, технические средства, которые она использовала в своей деятельности, изъяли.

Согласно фотографиям, опубликованным спецслужбой, задержанная занималась пропагандой в соцсети "ВКонтакте", доступ к которой на территории Украины ограничен.

Уголовное производство открыто по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.