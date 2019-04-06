"Несчастный случай": в полиции рассказали подробности смертельного взрыва в авто на Киевщине

Во время осмотра полицейские обнаружили, что водителю в результате взрыва оторвало руку, а в салоне автомобиля находились фрагменты гранаты РГД-5.

Полиция по факту смертельного взрыва в автомобиле в Киевской области открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Несчастный случай».

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области. Там рассказали, что 6 апреля в дежурную часть Переяслав-Хмельницкого отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи деревни Студеники Переяслав–Хмельницкого района автомобиль «Тойота Кэмри» лежит в кювете с погибшим в салоне водителем.

Следственно-оперативная группа криминалистов и работников взрывотехнической службы на месте происшествия установила, что указанный автомобиль под управлением водителя 1976 года рождения двигался по дороге на скорости 150 км/час. Во время движения в салоне автомобиля раздался взрыв, в результате чего водитель погиб на месте, однако автомобиль продолжил свое движение, после чего съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Во время осмотра полицейские обнаружили, что водителю в результате взрыва оторвало руку, а в салоне автомобиля находились фрагменты гранаты РГД-5.