На Киевщине на ходу взорвался автомобиль, водитель погиб (фото)
08:53, 06 апреля 2019Происшествия
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В автомобиле сдетонировало взрывное устройство.
На Киевщине в результате взрыва в автомобиле погиб водитель / фото dtp.kiev.ua
В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области в автомобиле Toyota Camry на ходу произошел взрыв.
В автомобиле сдетонировало взрывное устройство, сообщает dtp.kiev.ua. После взрыва автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево. Водитель автомобиля, житель Полтавской области 1976 г.р., в результате полученных травм погиб.
фото dtp.kiev.ua
"Весь салон был залит кровью. Забрали в скорую, интубировали, в течении получаса, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, водитель умер не приходя в сознание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина получил мино-взрывную травму, несколько осколков попали в голову.
фото dtp.kiev.ua
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.
фото dtp.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Киеве взорвали автомобиль офицера украинских спецслужб.
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