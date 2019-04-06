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На Киевщине на ходу взорвался автомобиль, водитель погиб (фото)

08:53, 06 апреля 2019
Происшествия
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На Киевщине в результате взрыва в автомобиле погиб водитель / фото dtp.kiev.ua

В автомобиле сдетонировало взрывное устройство, сообщает dtp.kiev.ua. После взрыва автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево. Водитель автомобиля, житель Полтавской области 1976 г.р., в результате полученных травм погиб.

фото dtp.kiev.ua

"Весь салон был залит кровью. Забрали в скорую, интубировали, в течении получаса, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, водитель умер не приходя в сознание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил мино-взрывную травму, несколько осколков попали в голову.

фото dtp.kiev.ua

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

фото dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Киеве взорвали автомобиль офицера украинских спецслужб.

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Теги: #смерть#ДТП#взрыв#Киевская областьпогода в Киеве