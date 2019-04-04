В Одесской области две школьницы жестоко подрались на перемене

Полиция открыла уголовное производство.

В городе Подольск Одесской области две шестиклассницы жестоко избили друг друга в школе на перемене.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, конфликт между ученицами шестого класса произошел 2 апреля в учебном заведении на перемене между уроками.

Вследствие драки обе девочки получили телесные повреждения.

По словам начальника Подольского отдела полиции Николая Песчанского, дети получили телесные повреждения, и были осмотрены медиками. Угрозы их жизни нет.

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«По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого будут установлены причины и обстоятельства происшествия, дана оценка действиям каждого участника, виновные будут привлечены к ответственности», - заявил Песчанский.

Как уточнили в полиции, между девочками началась словесная перепалка, которая перешла в драку. В правоохранительные органы с соответствующими заявлениями обратились родители обеих учениц. В региональном главке Нацполиции не смогли уточнить, госпитализирован ли кто-то из потерпевших на данный момент.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливается, имел ли место буллинг (травля).

Ранее в Виноградове Закарпатской области две девушки избили на год старшую школьницу.