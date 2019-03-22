На Закарпатье две школьницы избили на год старшую девочку (видео)

В травматологическом отделении девочка провела 6 дней.

В Виноградове Закарпатской области две девочки избили на год старшую школьницу.

Об этом говорится в сюжете телеканала Sirius.

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Девятиклассницу Габриэлу избили младшие на год Анастасия и Виктория. В травматологическом отделении Виноградовской райбольницы девочка провела 6 дней.

Девочку доставили в больницу 14 марта, врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и сильные ушибы мягких тканей. Одноклассник потерпевшей Юрий рассказывает, тяжелые отношения между девочками длятся давно, предыдущая ссора между школьницами также едва не переросла в драку. Тогда вмешались учителя.

На этот раз одна из восьмиклассниц попала мячом в голову Габриэле, поэтому конфликт вспыхнул с новой силой.

Как сообщал УНИАН, в Одессе полиция начала проверку информации о проявлении буллинга в отношении пятиклассницы в школе №107.