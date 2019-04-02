В Киеве сообщили о минировании трех объектов «Укроборонпрома»
16:24, 02 апреля 2019Происшествия
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Речь идет о «Киевском бронетанковом заводе», конструкторском бюро «Артиллерийское вооружение» и заводе «Маяк».
Полиция проверяет сообщение о минировании четырех объектов / фото facebook.com/pg/UA.KyivPolice
В Киеве сообщили о минировании трех объектов «Укроборонпрома» и здания Высшего совета правосудия, сообщила столичная полиция.
Речь идет о «Киевском бронетанковом заводе», конструкторском бюро «Артиллерийское вооружение» и заводе «Маяк».
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«Информация о закладке взрывчатки в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном минировании сообщили по телефону... Проводится эвакуация. Места «минирований» ограждены, помещения и прилегающие территории тщательно проверяются», – заявили в полиции.
В Украине случаи анонимных сообщений с информацией о заминировании участились в течение последних лет.
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