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В Киеве сообщили о минировании трех объектов «Укроборонпрома»

16:24, 02 апреля 2019
Происшествия
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полиция проверяет сообщение о заминировании четырех объектов / фото facebook.com/pg/UA.KyivPolice

Речь идет о «Киевском бронетанковом заводе», конструкторском бюро «Артиллерийское вооружение» и заводе «Маяк».

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«Информация о закладке взрывчатки в трех случаях поступила на электронную почту, еще об одном минировании сообщили по телефону... Проводится эвакуация. Места «минирований» ограждены, помещения и прилегающие территории тщательно проверяются», – заявили в полиции.

В Украине случаи анонимных сообщений с информацией о заминировании участились в течение последних лет.

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Теги: #Укроборонпром#Київпогода в Киеве