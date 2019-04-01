На Черниговщине неизвестные избили двух спасателей, приехавших тушить возгорание сухой травы

Пострадавших госпитализировали. Полиция устанавливает личности нападавших.

В Черниговской области вчера неизвестные злоумышленники избили двух спасателей, которые прибыли для ликвидации возгорания сухой травы.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

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По его информации, 31 марта вблизи села Серединка Черниговской области спасатели приехали на вызов, чтобы потушить возгорания сухой травы.

В тот момент на водителя спецмашины и командира отделения Олишкивского подразделения напали неизвестные люди и избили их.

«Моему возмущению нет предела, когда происходят случаи вроде этого. Вчера, 31 марта, во время ликвидации пожара сухой растительности вблизи с. Серединка Черниговской области, двое наших пожарных были цинично избиты какими-то отбросами. Я не могу иначе назвать существо, которое смеет применить физическую силу к людям, которые рискуют своей жизнью каждый день», - сделал запись Чечеткин.

Оба сотрудника получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. Информации о нападающих пока нет.

В секторе коммуникаций ГУНП в Черниговской области эту информацию подтвердили.

«Сообщение об этом инциденте у нас есть. Решается вопрос об открытии уголовного производства», - прокомментировали в секторе. Также полиция устанавливает личности нападавших.

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