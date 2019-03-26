Возле Львова водитель "евробляхи" нарушил ПДД и натравил собаку на копа (видео)

Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

Неподалеку Львова водитель-нарушитель натравил пса на полицейского.

Как говорится в сюжете ТСН, патрульный экипаж заметил, что авто с иностранной регистрацией нарушило правила - водитель не включил поворот на углу улиц. Требование остановиться проигнорировал, съехал с трассы и начал бежать по бездорожью. Наконец, остановился возле частного дома.

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Через мгновение из дома вышел, как потом выяснилось, отец беглеца. Тогда автомобилист выскочил из машины, забежал во двор, вывел оттуда пса и натравил на патрульных.

"Собака патрульного полицейского покусала, нанесла ему рваные раны ноги, после чего инспектор был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи", - сообщил патрульный полицейский Ярема Ожибко.

Производство открыли за насилие в отношении работника правоохранительных органов. Виновнику грозит до трех лет тюрьмы.