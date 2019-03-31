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В Полтаве мужчина устроил стрельбу из-за ссоры в маршрутке (видео)

18:55, 31 марта 2019
Происшествия
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Полиция задержала в Полтаве вооруженного мужчину / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции Полтавщины, около 16:30 в полицию поступило сообщение, что по улице Гагараіна происходит драка между тремя мужчинами и слышны выстрелы.

На место выехали правоохранители, которые прекратили конфликт. Полицейские установили личность, которая вероятно применяла оружие. Мужчина дает показания следователю. Пистолет, предположительно «Флобер» с признаками переработки изъят. Потерпевшие лица также дают объяснение правоохранителям.

«По предварительной информации, мужчины находились в маршрутном транспортном средстве и между ними возник конфликт, который, после выхода из транспорта, перерос в драку. Один из мужчин, во время драки, вероятно, сделал несколько выстрелов вверх», – указано в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Марганце Днепропетровской области местный депутат 26 марта устроил стрельбу во время отдыха в одном из кафе.

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Теги: #полиция#Полтава