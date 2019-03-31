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Полиция изъяла под Киевом 600 килограммов героина на 50 миллионов долларов (фото)

15:50, 31 марта 2019
Происшествия
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Князев рассказал об огромной партии героина, изъятой полицией / Facebook - Сергей Князев

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Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем», - отметил он.

«100 килограммов отравы изъяли еще ночью и 500 килограммов несколько часов назад. Нашу столицу наркосбытчики использовали как «склад» для дальнейших поставок яда в другие страны», - рассказал глава полиции.

По его словам, правоохранители задержали четырех мужчин: гражданина Молдовы, Турции и еще двух из Македонии. Работа по делу продолжается.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что совместно с правоохранительными органами Румынии и Германии провела спецоперацию по разоблачению и ликвидации мощного международного канала контрабанды героина в Европейский Союз.

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Теги: #полиция#Князев#героинпогода в Киеве