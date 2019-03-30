На Донетчине задержали рецидивиста, который обворовывал и насиловал 90-летнюю пенсионерку

Задержать злоумышленника помог окурок.

Полицейские Донецкой области установили и задержали мужчину, который несколько раз проникал в дом немощной 90-летней жительницы Мариуполя и совершал кражу имущества.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. Он добавил, что последний раз, когда злоумышленник наведывался к пенсионерке, он ее изнасиловал.

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Заместитель главы полиции Донецкой области Артем Кисько рассказал подробности этой истории. По его словам, преступник трижды проникал в квартиру бабушки, последние два раза - чтобы изнасиловать.

Кисько также, рассказал, что задержать злоумышленника помог окурок.

"Ключевую роль в его поимке сыграл выброшенный окурок, ведь сигареты, которые курил преступник, продавались только в одном магазине на весь квадрат преступления. Продавец вспомнила, кто покупал в день последнего эпизода преступления эту марку, и помогла полицейским составить фоторобот. А дальше уже оперативники установили его личность, вот только постоянного дома он не имел. Сегодня ночью засада в месте его возможного появления сработала. Когда объяснили причину задержания, негодяй потерял сознание", - написал полицейский.

Отмечается, что мужчина ранее уже был судим.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Житомире в общежитии 59-летний мужчина изнасиловал 7-летнего ребенка.