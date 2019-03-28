На Харьковщине произошло ЧП с военным вертолетом

Причины отказа техники будут установлены специальной комиссией.

В четверг, 28 марта, около 14.30 в городе Чугуев Харьковской области во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных Сил ВСУ.

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По предварительным данным, экипаж обнаружил проблемы в системе управления вертолетом и принял решение о посадке, сообщает пресс-центр Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Facebok.

"Благодаря умелым действиям экипаж посадил вертолет на необорудованной площадке, в результате чего машина получила повреждения. Оба члена экипажа живы и здоровы, никаких травм не получили. Причины отказа техники будут установлены специальной комиссией", - говорится в сообщении.

Ранее возле села Чернишовка в Шишацком районе Полтавской области упал вертолет.