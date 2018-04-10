На Полтавщине упал вертолет Ми-2 (фото)

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины падения Ми-2.

Во вторник, 10 апреля, около 17 часов, возле села Чернишовка в Шишацком районе Полтавской области упал вертолет.

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На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели. Установлено, что на борту вертолета Ми-2, принадлежащего частной фирме, находились два пилота. В результате падения они не пострадали, рассказали в пресс-службе полиции Полтавщины.

По предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы.

Как сообщал УНИАН, 25 января около 19.15 в полицию Кременчуга поступила информация о падении вертолета в Автозаводском районе (микрорайон «Молодежный»). Вертолет Ми-8, принадлежавший частной авиакомпании «Украинские вертолеты», упал с последующим горением на открытой местности во время учебно-тренировочного полета, погибли четыре члена экипажа.