В прокуратуре назвали причину взрывов в Кропивницком

Там отметили, что взрывы произошли не на заправке, а на прилегающей к ней территории, и не связаны с ее деятельностью.

Взрывы в Кропивницком произошли не на заправке, а на прилегающей к ней территории, и не связаны с ее деятельностью.

Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности во время транспортировки и перекачки газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн, сообщили в прокуратуре Кировоградской области.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

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"В настоящее время в производстве выполняются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и их причин. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется группой прокуроров Кировоградской местной прокуратуры. Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в 20:00 27 марта в Кропивницком произошел пожар с последующим взрывом на автомобильной стоянке по ул. Киевской.

В результате пожара пострадали четыре человека, среди которых двое спасателей. Их доставили в больницу.

По предварительным данным, произошло горение трех грузовых автомобилей (цистерны с газозаправочным оборудованием). Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности, в результате чего были уничтожены 8 легковых автомобилей, 10 грузовых автомобилей, три металлических вагончика.