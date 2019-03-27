В Кропивницком прогремело несколько взрывов (фото, видео)

Местные жители отмечают, что в результате взрыва в микрорайоне Ковалевка нет света.

В Кропивницком около 20.00 прогремела череда взрывов. По предварительным данным, взрыв произошел на газовой автозаправке.

Об этом пишут в соцсетях местные жители. Кое-кто сообщает о 6 взрывах подряд. По их словам, инцидент произошел на улице Киевской.

Местные жители отмечают, что в результате взрыва в микрорайоне Ковалевка нет света.

По данным местных СМИ, в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций информацию пока не комментируют.

О пострадавших пока неизвестно, однако в соцсетях отмечают, что на место происшествия выехало 8 карет "скорой".

Как сообщал УНИАН, в начале марта в Харькове в результате взрыва в автомобиле погиб коммунальщик.