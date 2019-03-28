Взрывы на газовой заправке в Кропивницком: возросло число пострадавших (видео)

Число пострадавших в результате серии взрывов на открытой автостоянке в Кропивницком возросло до четырех человек.

Об этом сообщила спикер ГосЧС в Кировоградской области Оксана Мачак в эфире "112 Украина".

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"Сейчас у нас уже есть информация, что на пожаре пострадали четыре человека. Все они находятся в Кировоградской областной больнице, степень тяжести различная", - рассказала Мачак.

По данным телеканала, больше всех пострадал водитель автоцистерны, которая загорелась первой. На данный момент он находится с ожогами в реанимации. Кроме того, пострадали двое спасателей - они, а также инженер заправки находятся в ожоговом отделении со средней степенью ожогов.

27 марта в 22:45 спасатели ликвидировали пожар, который возник в 20:00 на открытой автостоянке в автоцистернах для сжиженного газа по ул. Киевская в Кропивницком.

По данным ГСЧС, огнем были уничтожены четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля, кровля неэксплуатируемого здания на площади 200 м кв. Причина пожара устанавливается.

Как доложили в ведомстве, к тушению привлекались 85 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов, которые были слышны по всему городу.