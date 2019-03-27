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В Ривненской области мужчина попал в иловую ловушку на дне почти 20-метрового колодца (видео)

12:07, 27 марта 2019
Происшествия
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Мужчину обвязали веревкой и вытащили на поверхность / фото rv.dsns.gov.ua

Спасателям пришлось откапывать пострадавшего, который сам, и даже с помощью владельцев колодца, не мог выбраться из иловой "ловушки", говорится в сюжете ТСН.

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Рабочий должен был почистить колодец и его просто засосало в плывун. Владельцам участка, на котором мужчина работал, самостоятельно оказать помощь рабочему не удалось. Они обратились за помощью к профессионалам.

Те спустились к мужчине и откопали его. Далее заложника плывуна обвязали веревкой и только таким образом вытащили на поверхность. Наверху уже ждали медики.

Пострадавшего осмотрели и никаких повреждений не нашли. Мужчина признался, что за время нахождения в холодном иле очень замерз.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток.

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