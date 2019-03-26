Под Киевом произошло массовое ДТП з участием девяти машин (фото, видео)

Все автомобили двигались в сторону Киева.

Во вторник, 26 марта, под Киевом на Бориспольском шоссе произошло крупное ДТП с участием девяти автомобилей. Столкнулись Skoda Superb, Opel Zafira, Volkswagen Caddy, Mercedes Sprinter и два Opel.

Авария случилась около 08:50. Об этом сообщает Информатор.

Как удалось узнать на месте происшествия, все автомобили двигались в сторону Киева. Изначально произошло дистанционное ДТП с участием двух машин. Водители оформлялись по европротоколу. В это время автомобили один за другим начали врезаться друг в друга. В результате столкнулись 9 машин.

К счастью, обошлось без пострадавших. Когда съемочная группа приехала к месту инцидента, то осталось шесть автомобилей, на которых оформлялся протокол. Еще три участника уехали. Авария заняла два крайних левых ряда, но при этом пробки не было. Что именно произошло, будут устанавливать правоохранители.