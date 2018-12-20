Луценко на корпоративе БПП рассказал анекдот про Боинг - СМИ

Как рассказывают источники, Порошенко благодарил всех депутатов за тяжелый год, радовался созданию Украинской православной церкви и шутил.

Фракция БПП провожает старый год на корпоративе вместе с президентом, генпрокурором и членами правительства.

Вечеринка является закрытой, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники во фракции.

На корпоратив, в частности, приехали премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер Павел Розенко, министр культуры Евгений Нищук. Также на праздновании присутствовал генпрокурор Юрий Луценко.

Президент появился на корпоративе примерно через полтора часа после начала празднования, премьер - раньше.

Как рассказывают источники, Порошенко благодарил всех депутатов за тяжелый год, радовался созданию Украинской православной церкви и шутил.

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"Хочу также поздравить с созданием русской церкви", - пошутил Порошенко, имея в виду принятый Радой закон №5309, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России.

В то же время Порошенко ничего не сказал о президентских выборах, только отметил, что "не настроен на поражение" и ожидает объединения усилий.

Во время празднования Юрий Луценко взял слово. Он высказал убеждение, что в течение следующих 5 лет Украина должна стать членом ЕС и НАТО.

Генпрокурор сказал тост: "Давайте выпьем, чтобы наш Боинг летел в успешное будущее".

Как добавляет Telegram-канал УП. Off the record, на корпоративе БПП Юрий Луценко рассказал анекдот:

"Летит Боинг и Ф-18. Молодой пилот истребителя высмеивает старого пилота пассажирского лайнера: смотри, что я могу. И мертвой петлей - под Бруклинский мост. А потом двойной бочкой и петлей - между небоскребов.

- Видел?- спрашивает

- Да, видел. Теперь смотри, что я могу, - говорит старик с Боинга.

- Через 10 мин чувак с Ф-17 спрашивает: и что?ничего не вижу

- Старик говорит: конечно, ничего не видишь. Но я за это время встал, размялся, поцеловал стюардессу, выпил кофе, позвонил домой и заказал фуагра, потом принял душ. Запомни, пацан, дело не в фейерверках, а в стабильном полете и гарантированном приземлении", - пошутил Луценко.

Напомним, комментируя слухи о запланированном корпоратив, заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что сегодня депутаты от «БПП» соберутся на итоговое заседание фракции по результатам работы в 2018 году, а не на новогодний корпоратив.