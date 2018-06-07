В Днепре смельчак после звонка своей любимой обезвредил двух грабителей - одному прострелил ягодицу (фото)

На момент приезда полиции двое злоумышленников были обезврежены.

В Днепре двое злоумышленников, угрожая огнестрельным оружием с глушителем, пытались ограбить пункт обмена валют на улице Вокзальной.

Грабители ворвались в помещение, связали одну из сотрудниц обменника и начали крутить вторую сотрудницу, одновременно складывая валюту в сумку. Женщины во время грабежа кричали, их крики услышали в косметологическом кабинете, расположенном рядом с обменником, передает ТСН.

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Одна из работниц косметологии позвонила не только в полицию, но и своему парню, который пил кофе неподалеку. Тот прибежал на вызов любимой и поспешил к обменнику. Грабитель наставил на мужчину оружие и кричал "Я тебя убью", однако это не испугало смельчака. Он выхватил оружие из рук злоумышленника, одному из нападавших выстрелил в ягодицу, а второго ударил пистолетом по голове.

Пока длилась импровизированная спецоперация, одна сотрудница салона вместе с клиенткой, которая была почти без одежды выпрыгнули из окна, чтобы обезопасить себя.

На момент приезда полиции грабители были уже обезврежены. Им обоим понадобилась госпитализация. Учитывая характер травмы, раненого пришлось класть на медицинские носилки вниз, однако жизни обоих ничего не угрожает. Задержанные оказались братьями из города Каменское Днепропетровской области.

Мужчина, обезвредивший грабителей, говорит, что у него нет никакой специальной военной или спортивной подготовки, а одолеть воров ему помогла любовь к своей девушке.