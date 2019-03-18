Во Львовской области застрелен пограничник из оружия его коллеги

Военнослужащего, из оружия которого раздался выстрел, задержали.

Сегодня, 18 марта, в одном из подразделений Мостиского пограничного отряда во Львовской области после огнестрельного выстрела был ранен военнослужащий.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, обстоятельства трагедии сейчас уточняются.

Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, который находился в пограничном наряде.

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"На место происшествия немедленно вызвана карета скорой помощи. Врачи транспортировали пострадавшего в ближайшее медучреждение, но, к сожалению, во время транспортировки военнослужащий скончался", - говорится в сообщении.

Военнослужащего, из оружия которого раздался выстрел, задержали.

"По данному факту Государственной пограничной службой создана ситуативная группа для проведения расследования и проинформированы правоохранительные органы, в том числе прокуратура. Сейчас детально устанавливаются все обстоятельства, которые могли привести к данному событию. На месте работает оперативно-следственная группа", - добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее на пункте пропуска "Карсноильск" на границе с Румынией пограничники заметили большую группу контрабандистов сигарет. Для задержания нарушителей пограничники открыли огонь, в результате чего двое людей получили ранения.