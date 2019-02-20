На Буковине между пограничниками и контрабандистами произошла стрельба, двое раненых

Пострадавших доставили в больницу.

На пункте пропуска "Карсноильск" на границе с Румынией пограничники заметили большую группу контрабандистов сигарет. Для задержания нарушителей пограничники открыли огонь, в результате чего двое людей получили ранения.

Контрабандистов заметили около 13.30, они несли в сторону границы пакеты с около 20 ящиками сигарет. Увидев пограничников, неизвестные кинули пакеты и бросились наутек. Но уже через несколько минут, поняв, что количественно их гораздо больше, чем пограничников, вернулись чтобы применить силу против наряда и отбить брошенные ящики, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

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"Поскольку пограничники выполняли обязанности по охране границы, с целью пресечения незаконных действий нарушителей и недопущения предпосылок к завладению оружием, пограничники в пределах, определенных законодательством и предоставленных полномочий вынуждены были применить оружие. В результате двое человек получили пулевые ранения нижних конечностей. Данные граждане уже доставлены в городскую больницу. Пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Сторожинецком районе Черновицкой области около 20 неизвестных попытались блокировать движение пограничного наряда и совершили попытку группового нападения на пограничников. Чтобы прекратить незаконные действия, пограничники открыли огонь по нарушителям.