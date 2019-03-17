В "Метинвесте" опровергли информацию о пожаре на территории "Азовстали"

В компании пояснили, что жители Мариуполя приняли за пожар зарево в небе над меткомбинатом в результате слива шлака, который проводился сегодня с 18:00 до 19:00.

В пресс-службе международной группы компаний "Метинвест" информацию о пожаре на территории металлургического комбината "Азовсталь" не подтверждают и говорят, что идет обычный технологический процесс.

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Об этом сообщает сайт Мариуполя 0629.

"Зарево в небе над "Азовсталью" - следствие обычного слива шлака, а не пожар", - утверждают в пресс-службе.

По информации "Метинвеста", сегодня с 18:00 до 19:00 на предприятии "Азовстали" проводился ежедневный слив попутных продуктов производства - шлака.

"Эта процедура обязательна в производстве и не несет повышенной нагрузки на окружающую среду. Сегодня, 17 марта, с 18 до 19 часов проводился слив на трех участках. Учитывая, что время суток темное, образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города и выдали в социальных сетях видео с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошел пожар. Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов и ЧП на предприятии нет. Просим доверять проверенным источникам информации и не сеять паники", - заявили в пресс-службе "Метинвеста".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, ранее сайт Мариуполя сообщил о возгорании на территории меткомбината "Азовсталь" со ссылкой на очевидцев, над предприятием стоит огромный столб огня и дым.

В соцсетях отмечали, что огонь сопровождается грохотом и периодическими вспышками, а пламя было видно из разных районов города.