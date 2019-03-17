В Мариуполе произошел пожар на территории "Азовстали" (видео)

По информации очевидцев, произошло возгорание в районе доменного цеха.

В Мариуполе произошел пожар на территории меткомбината "Азовсталь", в районе доменного цеха.

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Как передает сайт 0629, из видео, присланного очевидцами, видно, что над предприятием стоит огромный столб огня и дым.

"Со стороны видно, что произошло возгорание между мартеновским и доменным цехом. Возможно, это горит трансформатор", - говорят мариупольцы.

Отмечается, что огонь сопровождается грохотом и периодическими вспышками.

В соцсетях сообщают, что пламя видно из разных районов города.