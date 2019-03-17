Взрывчатка на железнодорожном вокзале Львова не обнаружена - полиция
На главном железнодорожном вокзале Львова взрывчатки и взрывоопасных предметов не обнаружено.
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Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.
"Только что завершилось обследование помещений и прилегающей территории железнодорожного вокзала взрывотехниками и специалистами соответствующих служб. Взрывных устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено. На время обследования было эвакуировано 550 работников и пассажиров вокзала. Правоохранители устанавливают личность, которая предоставила ложное сообщение о заминировании вокзала во Львове", - отметила Добровольская.
Информации о задержке с отправлением/прибытием поездов на вокзал станции "Львов "Львовской железной дороги" - нет.
Как сообщал УНИАН, 17 марта в 17:15 поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала "Львов" на площади Дворцовой.