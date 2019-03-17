Взрывчатка на железнодорожном вокзале Львова не обнаружена - полиция

На время обследования было эвакуировано 550 работников и пассажиров вокзала.

На главном железнодорожном вокзале Львова взрывчатки и взрывоопасных предметов не обнаружено.

Читайте такжеВ центре Львова из-за ложного минирования эвакуировали из ТРЦ почти 5 тысяч человек (видео)

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

"Только что завершилось обследование помещений и прилегающей территории железнодорожного вокзала взрывотехниками и специалистами соответствующих служб. Взрывных устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено. На время обследования было эвакуировано 550 работников и пассажиров вокзала. Правоохранители устанавливают личность, которая предоставила ложное сообщение о заминировании вокзала во Львове", - отметила Добровольская.

Информации о задержке с отправлением/прибытием поездов на вокзал станции "Львов "Львовской железной дороги" - нет.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в 17:15 поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала "Львов" на площади Дворцовой.