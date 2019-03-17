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На вокзале Львова эвакуировали людей после сообщения о минировании

17:53, 17 марта 2019
Происшествия
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Неизвестно, будет ли задержка с прибытием поездов из-за проверки саперами вокзала / фото УНИАН

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Как сообщил на своей странице в Facebook координатор ГО "Дозор-1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, "17 марта в 17:15 поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала "Львов" на площади Дворцовой. Объявили чрезвычайную ситуацию, эвакуировали всех".

На месте работают специалисты соответствующих служб.

В пресс-службе "Львовской железной дороги" пока не комментируют или будет задержка с прибытием/отправлением поездов на станции "Львов" в связи с проведением мероприятий по проверке сообщения о минировании.

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Теги: #Львов#заминировали вокзал