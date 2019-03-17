На вокзале Львова эвакуировали людей после сообщения о минировании

В пресс-службе "Львовской железной дороги" пока не комментируют, будет ли задержка с прибытием/отправлением поездов на станции "Львов" в связи с проведением мероприятий по проверке сообщения о минировании.

Во Львове сегодня, 17 марта, в 17:15 поступило анонимное сообщение о заминировании центрального железнодорожного вокзала города. Читайте такжеВ Одесской области задержали псевдоминера киевского метро Как сообщил на своей странице в Facebook координатор ГО "Дозор-1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, "17 марта в 17:15 поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала "Львов" на площади Дворцовой. Объявили чрезвычайную ситуацию, эвакуировали всех". На месте работают специалисты соответствующих служб. В пресс-службе "Львовской железной дороги" пока не комментируют или будет задержка с прибытием/отправлением поездов на станции "Львов" в связи с проведением мероприятий по проверке сообщения о минировании.

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