В Киеве неизвестный обстрелял здание суда (фото)

В сообщении правоохранителей не указывается, о каком суде идет речь, но отмечается, что событие зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции.

Столичная полиция разыскивает злоумышленника, который ночью обстрелял здание суда.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. В сообщении не указывается, о каком суде идет речь, но отмечается, что событие зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции.

"В результате поврежден фасад и окна помещения. Инцидент произошел ночью, никто не пострадал. Осмотрев служебные кабинеты, фасад здания и прилегающую территорию, правоохранители изъяли гильзы, которые будут отправлены на экспертизу. В настоящее время полиция продолжает работать на месте для выяснения всех обстоятельств правонарушения, проводится допрос возможных свидетелей и изучаются записи с камер видеонаблюдения для установления и задержания лица, причастного к указанному преступлению", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в феврале на Прикарпатье мужчина обстрелял из ружья здание радиостанции и ранил полицейского.