В центре Львова маршрутка сбила женщину на остановке - она в тяжелом состоянии

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле Оперного театра. Автобус переехал женщине обе ноги.

В центре Львова, возле Оперного театра, на остановке общественного транспорта сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, во время которого пострадала женщина.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, около 15.00 автобус маршрутного такси совершил наезд на 68-летнюю львовянку. ДТП произошло на остановке общественного транспорта в центре города, на проспекте Свободы.

«Женщина госпитализирована, сейчас медики устанавливают диагноз и оказывают помощь потерпевшей. Все обстоятельства происшествия выясняются», - сообщили в Нацполиции области.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор ОО «Варта-1», депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, автобус переехал женщине обе ноги.

«По словам свидетелей, водитель маршрутного автобуса №53 совершил наезд на женщину. Наезд произошел на ноги, у пострадавшей перелом обеих ног. Женщина жива, но в тяжелом состоянии», - сообщил Зинкевич.

Как сообщили очевидцы происшествия, женщина попала под задние колеса маршрутки, когда пыталась сесть в салон автобуса.

Напомним, во Львове работник автомобильного сервиса, который в состоянии алкогольного опьянения убегал от правоохранителей на угнанном Daewoo Lanos протаранил служебный автомобиль полиции.