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В Тернополе 13-летняя девочка за рулем авто попала в аварию (видео)

09:38, 11 марта 2019
Происшествия
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ДТП произошло на улице Бережанской. Девочку госпитализировали, говорится в сюжете ТСН.

Сначала девочка находилась в коме, но ее уже перевели в хирургию. Как она оказалась за рулем и кому принадлежала машина - неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Ривненской области пьяный полицейский сбил двух 13-летних мальчиков.

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Теги: #Тернополь#ДТП