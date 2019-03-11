В Тернополе 13-летняя девочка за рулем авто попала в аварию (видео)

В результате аварии водитель легковушки не пострадал, а ребенок получил серьезные травмы.

В Тернополе произошла дорожная авария с участием 13-летнего ребенка – девочка на Subaru столкнулась с Volkswagen Passat.

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ДТП произошло на улице Бережанской. Девочку госпитализировали, говорится в сюжете ТСН.

Сначала девочка находилась в коме, но ее уже перевели в хирургию. Как она оказалась за рулем и кому принадлежала машина - неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Ривненской области пьяный полицейский сбил двух 13-летних мальчиков.