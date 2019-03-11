В Тернополе 13-летняя девочка за рулем авто попала в аварию (видео)
09:38, 11 марта 2019Происшествия
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В результате аварии водитель легковушки не пострадал, а ребенок получил серьезные травмы.
В Тернополе легковушка столкнулся с внедорожником, которым управляла 13-летняя девушка
В Тернополе произошла дорожная авария с участием 13-летнего ребенка – девочка на Subaru столкнулась с Volkswagen Passat.
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ДТП произошло на улице Бережанской. Девочку госпитализировали, говорится в сюжете ТСН.
Сначала девочка находилась в коме, но ее уже перевели в хирургию. Как она оказалась за рулем и кому принадлежала машина - неизвестно.
Как сообщал УНИАН, 10 марта в Ривненской области пьяный полицейский сбил двух 13-летних мальчиков.
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