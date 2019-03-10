Во Львове пьяный работник автосервиса на краденой машине протаранил полицейский автомобиль (фото, видео)

Водитель-нарушитель уже был лишен водительских прав на 10 лет.

Во Львове работник автомобильного сервиса, который в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от правоохранителей на угнанном Daewoo Lanos, протаранил служебный автомобиль полиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 01.00.

Патрульные получили ориентировку о нетрезвом водителе, который сел в автомобиль Daewoo Lanos возле рынка во Львове. «Один из экипажей увидел указанный автомобиль на улице Хоткевича. Водитель проигнорировал требование инспекторов остановиться и пытался скрыться. Во время преследования нарушитель едва не стал причиной нескольких ДТП и продолжал попытки скрыться. В конце концов, въехал в автомобиль патрульной полиции, который стоял с включенными проблесковыми маячками на улице Чукарина», - сообщили в полиции.

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39-летнего водителя Daewoo Lanos в очевидном состоянии алкогольного опьянения задержали. Он отказался от проверки на содержание алкоголя в крови и рассказал, что он ремонтировал в своем гараже Daewoo Lanos, который ему не принадлежит, и решил проехаться.

«Оказалось, что данный мужчина уже лишен прав на 10 лет Сиховским районным судом Львова. Водителю также грозит уголовная ответственность за невыполнение решения суда. Нарушителя доставили в Железнодорожный отдел полиции для дальнейших процессуальных действий, автомобиль забрали на арест площадку», - сообщили в полиции.

По информации координатора общественной организации «Варта-1», депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, водитель-нарушитель протаранил левую сторону полицейского автомобиля Toyota Prius. «Водитель в состоянии алкогольного опьянения утверждал, что автомобиль он похитил из сервиса, где и работает», - сообщил он.