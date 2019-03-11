В Одессе дерево рухнуло на детскую площадку: мужчина спас двоих детей ценой переломов (фото)

Потерпевший успел прикрыть собой двоих детей.

Сегодня в Одессе госпитализирован мужчина, травмированный в результате того, что на детскую площадку из-за сильного ветра рухнуло большое дерево.

Как сообщили УНИАН в мэрии, обрушение произошло на проспекте Небесной Сотни.

Пострадавший получил открытый перелом ноги и закрытый перелом плеча.

«Пострадавший - мужчина, два перелома, госпитализирован в «Интосану» (частная клиника – УНИАН)», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Со слов очевидцев, ЧП имело место в понедельник днем возле дома №14. Местные жители отмечают, что потерпевший гулял с двумя детьми, которых во время падения дерева успел прикрыть собой.

Очевидцы говорят, что детей также доставили в больницу, в мэрии утверждают, что дети не пострадали.

В пресс-службе мэрии также акцентируют, что по сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ближайшие 1-3 часа в Одессе и Одесской области ожидается усиление северо-западного ветра 25-28 м/с (2 уровень опасности).

В связи с этим мэрия обращается к жителям города с просьбой максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы.