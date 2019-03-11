В Днепре двое местных жителей задушили мужчину и бросили его в костер (видео)

От полученных травм и ожогов 59-летний мужчина скончался.

В Днепре правоохранители вчера, 10 марта, задержали двух злоумышленников, которые в тот день во время ссоры напали на мужчину, избили его, стали душить, а когда потерпевший потерял сознание - бросили его в костер.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, от полученных травм и ожогов 59-летний мужчина скончался.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские установили обстоятельства преступления, задержали злоумышленников и доставили их в Днепровский отдел полиции. Подозреваемые - 35-летний и 34-летний местные жители.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения и избрании меры пресечения. За умышленное убийство задержанным грозит максимальное наказание сроком до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.