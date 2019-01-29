В Одессе пенсионер забил знакомую молотком до смерти за грубый отказ выйти за него замуж (видео)

Подозреваемый признался, что приходил к женщине с предложением создать семью, но та отказала ему в грубой форме.

В Суворовском районе Одессы задержан 69-летний мужчина, убивший свою знакомую за отказ выйти за него замуж.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, злоумышленник был задержан 28 января.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение об обнаружении мертвой 60-летней женщины от ее соседки.

На место происшествия были вызваны правоохранители и медработники. В ходе следственно-розыскных действий установлено, что к убийству причастен 69-летний знакомый потерпевшей, который последним был у нее дома.

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«Подозреваемый признался, что приходил к женщине с предложением создать семью, но та отказала ему в грубой форме. Не ожидая такого поворота событий, мужчина «взорвался» и схватился за молоток. Ударив им несколько раз женщину по голове, он покинул ее жилье», - рассказали в главке.

Кроме того, при осмотре места происшествия установлено, что из дома потерпевшей пропала ее золотая цепочка с кулоном, а также кошелек с телефоном и деньгами.

По указанным фактам начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, продолжается следствие.