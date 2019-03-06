В Житомирской области задержаны восемь участников группировки вымогателей, которые угрожали людям физической расправой (фото)

В состав банды входили ранее судимые жители области, руководил группировкой известный в регионе «криминальный авторитет».

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины сегодня задержали восьмерых участников группировки вымогателей, которые угрожали людям физической расправой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе управления СБУ в Житомирской области.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили ранее судимые жители области, руководил группировкой известный в регионе «криминальный авторитет».

«Систематически создавая искусственные конфликтные ситуации, участники группировки требовали от представителей коммерческих структур и состоятельных граждан средства за «разрешение» споров. При этом злоумышленники оказывали на них физическое и психологическое давление», - говорится в сообщении.

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В частности, злоумышленники требовали 2 тысячи долларов от частного предпринимателя из Любара за якобы решение имущественного спора. В случае отказа от уплаты бандиты угрожали коммерсанту и его семье физической расправой. Также правоохранители задокументировали факт вымогательства рэкетирами 3 тысяч долларов от жителя Новограда-Волынского.

Согласно сообщению, сегодня правоохранители одновременно задержали восьмерых участников группировки в Новограде-Волынском и Любаре после передачи им очередных «траншей» на общую сумму более 1 тысячи долларов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигурантов дела о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности остальных участников группировки.

Операция по задержанию злоумышленников проводилась совместно с работниками Нацполиции с участием спецподразделения КОРД под процессуальным руководством прокуратуры.