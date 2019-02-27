В Винницкой области учительница впала в кому и умерла после визита отца ученицы (видео)

Спасти учительницу не смогли, так как гипертонический криз привел к инсульту.

В Винницкой области 46-летняя учительница впала в кому и умерла после визита отца ученицы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Светлана Олейник работала учительницей в начальных классах. Однажды коллега попросила подменить ее на уроке физкультуры в пятом классе. Во время урока одной из учениц кто-то попал мячом в голову. Девочка попросила учительницу отпустить ее, чтобы смочить голову холодной водой. Но учительница не отпустила.

Через неделю отец ученицы обвинил Олейник в том, что она обидела его дочь. Педагог села писать объяснительную записку директору, но у нее случился гипертонический криз. Спасти учительницу уже не смогли, ведь гипертонический криз привел к инсульту. Светлана Олейник умерла через 17 дней.