Командир украинского буксира "Яны Капу" Мельничук отказался давать показания в РФ

Адвокат рассказал, что моряк чувствует себя удовлетворительно.

Сегодня в Федеральной службе безопасности РФ прошли следственные мероприятия с военнопленным украинским моряком, капитаном рейдового буксира "Яны Капу" Олегом Мельничуком.

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Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook.

В частности, он сообщил, что капитан отказался от дачи показаний.

"На дополнительном допросе, в соответствии со ст. 17 Женевской конвенции он сообщил свою фамилию, имя, дату рождения, должность и звание. Также в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 47 УПК РФ отказался от дачи показаний", - говорится в сообщении.

Семедляев рассказал, что моряк чувствует себя удовлетворительно.

"Написал и отправил около 30 писем. Получил около 40 писем из разных стран (очень за них благодарен). Очень просил письма писать на русском языке, потому что письма на другом языке не проходят цензуру и соответственно не передаются Олегу. Спасибо всем, кто не равнодушен к той ситуации, в которой они оказались, и делают все возможное для скорейшего освобождения. Также благодарит всех, кто занимается передачами продуктов и всего необходимого", - сообщил адвокат.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января трех раненных украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

В январе Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.