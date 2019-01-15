В Одессе на акции в поддержку моряков у консульства РФ произошли потасовки (фото)

Среди задержанных – известный в Одессе активист Тодор Пановский.

Сегодня возле здания Генерального консульства РФ в Одессе во время акции в поддержку плененных украинских военных моряков полицейские задержали двух активистов, пытавшихся облить здание красной краской.

Как передает корреспондент УНИАН, утром около 60 представителей украинских патриотических организаций собрались на Гагаринском плато, где находится российское Генконсульство.

Читайте такжеАдвокат: к украинским пленным морякам "приходили странные люди просто поговорить о семье"

Они прикрепили к ограде забора флаг ВМС ВСУ, выразили поддержку военным морякам, взятым в плен в Керченском проливе.

Известный в Одессе активист Тодор Пановский взял банку с красной краской, символизирующую кровь украинцев, и намеревался вылить ее на стену здания. Однако присутствовавшие на месте правоохранители (несколько десятков человек) помешали это сделать.

Пановский начал сопротивляться, когда его «крутили» полицейские, банка оказалась открытой, и ее содержимое вылилось на дорогу, активистов и на обувь некоторых полицейских.

В результате Пановского посадили в полицейский автомобиль и увезли. Также, как пояснили УНИАН участники акции, по этой же причине задержан активист Александр Смолянинов.

Акция протеста возле консульства продолжилась. Активисты скандировали: «Слава Украине! Героям слава!», а также зажгли фаеры с желтым и синим дымом, символизируя флаг Украины. На дороге возле консульства разлитая краска растеклась, испачкав большой участок, что создает эффект крови.

Участники акции пояснили, что именно сегодня пришли к российскому диппредставительству, так как 15 января «в России происходит судилище над нашими ребятами».

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Сегодня, 15 января, Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и начал рассмотрение вопроса о продлении срока ареста моряков в закрытом режиме.