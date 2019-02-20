В Киеве задержали "вора в законе" Нодара Руставского и российского авторитета по прозвищу Полузверь (видео)

В отношении этих "уважаемых граждан" решается вопрос о выдворении за пределы страны.

20 февраля в одном из ресторанов Киева обнаружили грузинского "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

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Об этом в Facebook написал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, также были обнаружены и сторонники криминальных авторитетов.

"В отношении этих "уважаемых граждан" решается вопрос о выдворении за пределы страны", - написал Аброськин.

В Министерстве внутренних дел настаивают на принятии закона для противодействия криминальным авторитетам. В настоящее время законодательство Украины предусматривает только принудительную депортацию из страны таких лиц.