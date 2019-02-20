В центре Киева парень выжил после падения с 9 этажа - СМИ

Молодого человека госпитализировали с открытыми переломами обеих ног и многочисленными ушибами мягких тканей всего тела.

На улице Арсенальной в Киеве 25-летний мужчина выпал с балкона 9 этажа и выжил.

Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на источники в полиции. О падении правоохранителям сообщили медики, прибывшие на вызов 19 февраля.

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Отец потерпевшего рассказал, что его сын пришел домой в явно неадекватном состоянии и сразу же пошел на балкон. Что он там делал - мужчина не видел.

Позже окликнул сына, но не услышав ответа, побежал на балкон. Внизу увидел лежащее тело и вызвал «Скорую».

Молодого человека госпитализировали с открытыми переломами обеих ног и многочисленными ушибами мягких тканей всего тела.

Полиция открыла дела по факту причинения тяжких телесных повреждений. В рамках расследования проверяется версия о том что потерпевший был под действием алкоголя или психотропных препаратов и мог неумышленно выпасть из окна балкона. Также проверяется версия и о возможной попытке суицида.

Ранее сообщалось, что в Киеве молодой химик выбросился из окна на 14 этаже жилого дома.